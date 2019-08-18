{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП с автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек

Источник в экстренных службах сообщил, что в автобусе находились граждане КНР

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом, в котором ехали граждане КНР, на Шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, пострадали 15 человек, их осматривают медики. По имеющимся данным, пассажиры автобуса - граждане КНР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аварию попал заказной автобус, который перевозил туристов из Китая, а не рейсовый, как сообщалось ранее. Автобус врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, внутри было 32 человека.

В ГИБДД ТАСС подтвердили факт случившегося. "На месте аварии с участием автобуса работает скорая помощь и инспекторы ДПС. Информация по пострадавшим уточняется", - сказали в столичном управлении Госавтоинспекции.

В новость в 10:32 мск внесены изменения - добавлена информация о пострадавших. 

Теги
Россия
Укрывшиеся от тайфуна "Кроса" в приморских бухтах иностранные шхуны покинули воды РФ
Ранее сообщалось, что на время прохождения тайфуна запросы на разрешение укрыться у берегов Приморья подали около 150 иностранных судов
Читать полностью