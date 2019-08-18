Московскому следователю назначили 8,5 года колонии по обвинению в получении взятки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Суд приговорил старшего следователя Бутырского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по Москве Марию Андросову к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказала адвокат осужденной Татьяна Прилипко.

"Савеловским судом Москвы Андросова осуждена на 8,5 года лишения свободы", - сказала она, уточнив, что приговор обжалован.

Как сообщили ТАСС в Савеловском суде, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор 21 августа.

Прилипко рассказала, что Андросова в октябре 2016 года расследовала уголовное дело в отношении ранее судимого бизнесмена Сайфулло Пулатова, который обвинялся в финансировании экстремистской деятельности, вымогательстве, рейдерском захвате и мошенничестве. "Он некоторое время скрывался от правоохранительных органов, а когда его задержали по поручению Андросовой, сначала угрожал ей, а затем начал предлагать моей подзащитной взятки за смягчение его положения, но та отказалась", - утверждает Прилипко.

По словам защитника, после этого Пулатов был отправлен под домашний арест, в марте 2017 года в его же квартире сотрудники ФСБ задержали его адвоката Юрия Подхватиловского по подозрению в посредничестве в даче взятки. "Он заявил, что собирался передать несколько десятков тысяч долларов Андросовой. В дальнейшем Подхватиловский от своих показаний отказался, но уголовное дело в отношении следователя все же было возбуждено - по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказала адвокат.

Согласно утверждению Прилипко, ее подзащитная никогда не встречалась с Подхватиловским вне следственных действий и не получала от него денег. "Обвинение фактически построено на словах Пулатова и Подхватиловского. Сам Пулатов также осужден по одному из обвинений, он получил 3,5 года колонии", - заключила защитник.