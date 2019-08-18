В Одессе задержали владельца отеля, где при пожаре погибли девять человек

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца одесской гостиницы "Токио Стар", где во время пожара погибли девять человек и еще 10 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках досудебного расследования следователи ГУНП (полиции - прим. ТАСС) в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного", - проинформировала пресс-служба.

Задержанному готовится предъявление обвинения "по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшего гибель девяти человек", а также ходатайство об избрании меры пресечения, добавили в прокуратуре.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа. Спасатели сообщили о девяти погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция возбудила два уголовных дела по статьям "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность". Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование пожара под личный контроль. По словам главы государства, за произошедшее будет отвечать, в том числе, собственник отеля.