После ДТП с туристическим автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девятнадцать человек доставлены в больницы Москвы после ДТП с туристическим автобусом, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В результате ДТП пострадали 29 человек. 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы для жизни пострадавших нет, сейчас проводится "полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий".

В воскресенье утром заказной автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. По данным департамента здравоохранения, на место происшествия в течение пяти-восьми минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой.

По факту ДТП полиция начала проверку. Причиной происшествия могло стать то, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.