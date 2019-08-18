Тела шести человек обнаружили в селе в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту обнаружения шести тел в селе Патрикеево в Ульяновской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в областном надзорном ведомстве.

"По поручению прокуратуры Ульяновской области межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением тел шести человек. В частности, в одном из домов были обнаружены тела двух пенсионеров, их дочери и двух малолетних детей. В 500 метрах от дома возле вышки одной из сотовых компаний обнаружено тело подростка", - сказал собеседник агентства.

По его данным, подросток оставил предсмертную записку. "Имеется предсмертная записка, что подросток собирается покончить жизнь самоубийством и переживает, что родственники будут его оплакивать. Для того, чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой", - сказал собеседник агентства.