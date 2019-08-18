СК возбудил дело об убийстве семьи в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве семьи в Ульяновской области, где в частном доме нашли пять тел, в том числе двух малолетних детей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Следственного комитета России.

Ранее об обнаружении тел в селе Патрикеево сообщила региональная прокуратура. Неподалеку впоследствии нашли тело подростка.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в частном доме около 11:00 были найдены тела 66-летнего мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух детей в возрасте четырех лет с признаками насильственной смерти. Позже около вышки сотовой связи рядом с селом обнаружили тело 16-летнего родственника убитых, уточнили в ведомстве.

"По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью", - добавили в СК.

Источник в областном правительстве в свою очередь сообщил, что подросток был из многодетной семьи. "Подросток был из многодетной семьи, он был старшим ребенком. В этом году закончил 10 класс. Со стороны школы характеризовался положительно", - сказала собеседница агентства.

В новость в 14:35 мск внесены изменения - добавлен комментарий источника в правительстве области.