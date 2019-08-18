Мазутное озеро на площади 800 кв. метров горит в Самаре

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Мазутное озеро загорелось в районе садового товарищества "Авиатор" в Кировском районе Самары, сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье.
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение мазутного озера на площади примерно 800 кв. метров", - говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:28 мск. На ликвидации пожара работают 24 человека и шесть единиц техники. По данным МЧС, угрозы распространения на населенные пункты и близлежащие строения нет.