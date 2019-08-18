Один человек погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Самарской области

ТАСС, 18 августа. Легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку в Самарской области, пилот погиб. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

Инцидент произошло в районе населенного пункта Подстепки.

"Самолет загорелся в воздухе, после этого совершил жесткую посадку. Погиб пилот", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожар на месте ЧП потушен. "Пожар на месте падения Як-55 потушен силами 12 человек и трех единиц техники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находился один человек. Авария не привела к жертвам и разрушениям на земле, причины происшествия выясняются.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК России, начата проверка по факту ЧП. "Организована доследственная проверка", - сообщила пресс-служба управления. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки.

В новость в 14:31 мск внесены изменения - добавлены подробности.