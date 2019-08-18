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Власти Ульяновской области рассказали о подростке, подозреваемом в убийстве пяти человек

По словам заместителя губернатора региона Сергея Люлькова, со стороны школы он характеризовался положительно

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС /. Подросток, который подозревается в убийстве пяти человек в Ульяновской области, был отличником. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Люльков.

"Он был отличником... Со стороны школы характеризовался положительно", - сказал собеседник агентства

Люльков добавил, что подросток учился в школе в соседнем селе. Он также уточнил, что школьник увлекался компьютерами.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве семьи в Ульяновской области по ч.2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", где в частном доме нашли пять тел, в том числе двух малолетних детей. Ранее об обнаружении тел в селе Патрикеево Ульяновской области сообщила региональная прокуратура. Неподалеку впоследствии нашли тело подростка.

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