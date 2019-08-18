На севере Москвы загорелся супермаркет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в супермаркете на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"На Алтуфьевском шоссе, дом 40Д произошло возгорание. Персонал и посетители магазина эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил о ликвидации возгорания. "Пожар был ликвидирован - горела мебель в зоне погрузки на площади 2 кв. метра. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, сигнализация и система автоматического пожаротушения сработали штатно, что позволило безопасно эвакуировать из магазина более 50 человек из числа персонала и посетителей.

Причины пожара устанавливаются.

В новость в 15:40 мск внесены изменения - добавлена информация о ликвидации пожара.