Грузинские спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба

ТБИЛИСИ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в воскресенье эвакуировали с горы Ушба (край Самегрело - Земо Сванети) двух граждан России, которые получили повреждения при восхождении на вершину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, граждане РФ решили покорить Ушбу без гида, самовольно в воскресенье утром. Днем при подъеме на гору один из них повредил ноги и не мог самостоятельно передвигаться, после чего россиянам пришлось вызвать на место спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия и сразу же оказали туристам первую необходимую медицинскую помощь.

Что произошло со вторым альпинистом, в Службе ЧС не уточняют. На данный момент россиян переводят в больницу, расположенную в районном центре Местия.

Ушба - одна из вершин Большого Кавказа в полутора километрах южнее границы с Россией. Высота - 4690 м.