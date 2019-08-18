СМИ: из-за лесного пожара на Канарах эвакуированы около 4 тыс. человек

МАДРИД, 18 августа. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE.

Новый лесной пожар начался в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. Огнем объято уже примерно 1,7 тыс. га леса. Из соображений безопасности перекрыты некоторые дороги.

Тушение огня осложняется сильной жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы сотни человек, а также авиатехника. Взять под контроль возгорание пока не удалось. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес заявил, что "с обеспокоенностью следит за развитием ситуации с лесным пожаром на Канарах". "Моя поддержка всем провинциям, которые этим летом борются с лесными пожарами", - отметил и.о. премьера в Twitter.

10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тыс. га леса. Были эвакуированы сотни людей.

По данным агентства EFE, с января по август общая площадь лесных пожаров в Испании превысила 56,5 тыс. га, что в четыре раза больше, чем год назад.