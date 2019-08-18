Черные ящики аварийно севшего в Подмосковье лайнера находятся в нормальном состоянии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бортовые самописцы самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский, находятся в нормальном состоянии. Сейчас идет расшифровка и анализ содержащихся на них данных, сообщается в воскресенье на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полета. Ведется расшифровка и анализ данных записей", - говорится в сообщении.

В МАК отметили что в работе комиссии по расследованию принимают участие представители Росавиации, а также уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA) - государства - разработчика самолета и двигателей. "К работе комиссии также привлечены специалисты производителей самолета и двигателей, авиакомпании "Уральские авиалинии", а также другие необходимые специалисты. Назначен уполномоченный представитель от Великобритании, представляющий интересы государства, где зарегистрировано воздушное судно (Бермудские Острова)", - сообщили в МАК.