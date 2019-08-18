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В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой

В Куйбышевской транспортной прокуратуре сообщили, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку из-за нарушения правил пилотирования

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

"Причиной крушения самолета стало нарушение правил пилотирования", - сказала представитель прокуратуры.

По факту происшествия проводится проверка.

Як-55 загорелся в воздухе и совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Подстепки. На борту находился только пилот, он погиб. Очевидцы сообщали, что пожар возник, когда самолет выполнял фигуры высшего пилотажа. По данным администрации аэродрома, возле которого произошел инцидент, Як-55 пилотировал Сергей Химич, который много лет занимался авиаспортом.

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