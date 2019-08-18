Открытое горение в ресторане в центре Новосибирска ликвидировано

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение в ресторане на улице Чаплыгина в центре Новосибирска, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 21:38 по местному времени (17:38 мск) - ликвидация открытого огня", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 19:38 по местному времени (15:38 мск). Порядка 40 человек, посетители и персонал, эвакуировались из горящего помещения самостоятельно, до прибытия пожарных. Площадь пожара, по уточненным данным, составила 161 кв. м. Горел третий (мансардный) этаж здания, пострадавших нет. На месте происшествия работают 12 единиц техники и 40 человек личного состава.

Ресторан "Puppen Haus" расположен в отдельно стоящем здании в центре города, вблизи находится ряд административных зданий. В 2011 году заведение стало лауреатом международной ресторанной награды Palm d'Or.