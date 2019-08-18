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СМИ: в Уганде взорвался бензовоз

В полиции заявили, что могли погибнуть десятки человек

ТАСС, 18 августа. Взрыв бензовоза произошел в воскресенье на западе Уганды. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, машина перевернулась в округе Рубиризи, после чего прогремел взрыв. Как сообщили в полиции, в результате происшествия есть жертвы, однако их число не известно.

Представитель правоохранительных органов заявил "Синьхуа", что речь может идти о нескольких десятках погибших, так как взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.

По данным местного телеканала NDTV, в результате взрыва разрушены около 20 строений.

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Уганда
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