Три человека погибли в ДТП в Самарской области

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, в результате погибли три человека. Еще четыре человека, включая ребенка, пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по региону в воскресенье.

Сообщение о лобовом столкновении трех автомобилей ("Рено", "Тойота" и "ВАЗ-2115") поступило в 19:30 мск 18 августа. ДТП произошло на 1049-м км автодороги М-5, в районе с. Средняя Солонцовка.

"В результате ДТП погибли 3 человека, пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок (личные данные устанавливаются). Пострадавшие для обследования направлены в Красноярскую ЦРБ", - говорится в сообщении.