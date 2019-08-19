Один человек погиб, девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще девять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Карасукском районе Новосибирской области, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Карасукского района.

"По нашим данным, один погибший - гражданин Армении. Девять человек пострадали, в их числе граждане Киргизии и Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, в воскресенье в 23:20 (19:20 мск) на 474-м км трассы К17Р водитель микроавтобуса, следовавшего из Новосибирска в Карасук, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате происшествия пострадали водитель и восемь пассажиров, одна пассажирка умерла в автомобиле скорой помощи.

В новость внесены изменения (05:43 мск) - добавлен комментарий ГУ МВД