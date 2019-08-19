Два человека погибли в ДТП в Иркутской области

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали в автоаварии в поселке Усть-Ордынский Иркутской области при столкновении двух легковых автомобилей, сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МВД.

"У одного из домов на улице Каландаришвили поселка Усть-Ордынский произошло дорожно-транспортное происшествие <...> 46-летний водитель автомобиля Toyota Caldina при обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "ВАЗ-21060". В результате случившегося две пассажирки в возрасте 24 и 44 лет, находившиеся в салоне отечественного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Водители транспортных средств доставлены в больницу. "Проведенное медицинское освидетельствование показало, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ГУ МВД.