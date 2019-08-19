В зоне подтопления после ливней в Приморье оказались 1,8 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. человек оказались в Приморье в зоне подтопления из-за паводка, вызванного затяжными дождями, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации. По данным регионального главка МЧС, подтоплено 500 частных домов и 1450 подворий в пяти районах.

"На данный момент режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях, в зоне подтопления находятся более 1,8 тыс. человек. На дорогах, размытых водой, работает Примавтодор, спасатели помогают жителям устранить последствия прошедших дождей", - сообщила пресс-служба.

По сводке МЧС, тайфун "Кроса", который принес в край дожди, прекратил существование и больше не оказывает влияния. Пострадавшим от стихии предложили расположиться в пунктах временного размещения (ПВР), но большинство отказалось. В ПВР в селе Покровка Октябрьского района находятся 14 человек, в том числе пятеро детей, в Уссурийске - 22 человека, из них восемь детей. Люди обеспечены всем необходимым.

Как сообщила в Instagram администрация Уссурийского городского округа, ситуация там стабилизировалась: "Ушла вода из домов в селе Пуциловка. Открыто автотранспортное движение во все села, за исключением сел Кугуки и Утесного в районе Солдатского озера".

По данным краевой администрации, затруднен или прерван проезд в Хасанском и Яковлевском районах, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском и Пожарском районах.