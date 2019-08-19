Паводок в Еврейской АО затронул Биробиджан и 15 поселков

ТАСС, 19 августа. Сильные дожди привели к подтоплениям в Биробиджане и в 15 поселках Еврейской АО, сообщила ГУ МЧС по области.

"В результате повышения уровня грунтовых и поверхностных вод из-за обильных дождей подверглись подтоплению 16 населенных пунктов области. Подтоплены 6 жилых домов в селе Ленинское, поселке Николаевка и в городе Биробиджан. Подтоплено 920 приусадебных участков в Ленинском, Смидовичском, Биробиджанском и Октябрьском районах", - говорится в сообщении на сайте.

В пунктах временного размещения в областном центре находится десять человек, из них пятеро - дети. По информации мэрии Биробиджана, в зоне подтопления оказались колодцы с водой, для жителей организуют подвоз воды. В ближайшие сутки ожидается подъем воды в реках, в зону подтопления могут попасть поселки Тукалевский, Партизанский-1 и Партизанский-2.

На малых и средних реках уровни воды колеблются: на реках Икура, Бира и Биджан подъем воды, а на Амуре, где на прошлой неделе проходил гребень сместившегося из Амурской области паводка, наблюдается спад.

В области подтоплено 13 участков местных дорог и один участок региональной дороги в Биробиджанском, Октябрьском, Ленинском и Смидовичском районах, связь с поселениями не пострадала. В зоне подтопления оказалось свыше 30,1 тыс. га сельхозземель.

В селах работают спасатели, укрепляют дамбы. Так, в поселке Николаевка уложено 800 мешков, отсыпано 45 куб. м песка. Ведется откачка воды с приусадебных участков. К ликвидации последствий паводка привлечено свыше 350 человек, задействовано 89 единиц техники.