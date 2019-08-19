В Минздраве Новосибирской области уточнили количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Восемь человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Трое человек находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Трое пострадавших находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, а еще пятеро - в хирургическом отделении районной больницы. У них различные травмы, но опасений за их жизнь нет", - сказала собеседник агентства.

Частный микроавтобус в воскресенье вечером вылетел в кювет на трассе "Новосибирск-Кочки-Павлодар" в Карасукском районе Новосибирской области. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Погибла гражданка Армении. Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района, в числе пострадавших граждане Киргизии и Узбекистана.