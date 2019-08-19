Жителя Хакасии будут судить за финансирование терроризма в Сирии

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Житель Хакасии предстанет перед судом за финансирование запрещенной в РФ террористической организации "ИГ", сообщила прокуратура республики.

"Обвиняемый с целью оказания финансовой помощи своему родственнику, участвующему на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной террористической организации "Исламское государство", в том числе - приобретении им оружия, боеприпасов, обмундирования и медикаментов, осуществил перевод ему 42 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Обвинительное заключение направлено в Дальневосточный окружной суд. Мужчине за финансирование терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.