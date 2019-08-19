На северо-западе Москвы из храма украдены иконы и золотые изделия

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Злоумышленники обокрали православный храм в Тушино в ночь на 19 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В органы внутренних дел поступило сообщение о краже в одном из культовых сооружений в столичном районе Северное Тушино. Материальный ущерб устанавливается, ведется розыск злоумышленников", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет о храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве постройки 1652 года. "Эта церковь находится на ул. Саломеи Нерис. Оттуда украли несколько икон, золотые украшения и ящик для пожертвований", - отметил он.