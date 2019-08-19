Из реабилитационного центра в Приморье освободили 15 незаконно удерживаемых там человек

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали директора реабилитационного центра для алко- и наркозависимых "Расцвет" в пригороде Владивостока, где, по данным следствия, незаконно удерживали пациентов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни ... установлены факты похищения и незаконного лишения свободы граждан, обращавшихся за помощью в реабилитационный центр "Расцвет". По уголовному делу задержан 33-летний генеральный директор АНО "Расцвет", - говорится в сообщении.

По данным следствия он организовал в арендуемом частном доме в пригороде Владивостока реабилитационный центр для алко- и наркозависимых и получал от них или их родственников плату за услуги. Уточняется, что к клиентам центра применяли незаконные методы физического и морального воздействия и ограничивали их свободу передвижения. Во время обыска в здании центра сотрудники правоохранительных органов обнаружили и освободили 15 человек, которых удерживали там незаконно. По делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые должны помочь установить всех причастных и потерпевших.