Из лагеря в Хабаровском крае из-за угрозы подтопления дороги эвакуировали 158 подростков

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Детский лагерь в Хабаровском крае завершил смену на неделю раньше срока из-за угрозы подтопления дороги, эвакуированы 158 подростков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Детский оздоровительный лагерь "Дружина имени Бонивура" в Переяславке завершил летнюю кампанию на неделю раньше. 158 подростков в возрасте 12-17 лет эвакуированы в связи с угрозой подтопления дороги", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Дорогу может подтопить из-за разлива реки Кия в районе поселка Переяславка, из-за прошедших в регионе сильных ливней уровень воды в реке превысил неблагоприятную отметку на 2,2 м. Лагерь находится на левом берегу Кии, смена началась 13 августа и должна была завершиться 26 августа, за это время подростки должны были пройти комплекс образовательных и практических занятий, который включает военную историю, рукопашный бой, а также строевую, огневую, туристскую и медико-санитарную подготовку.

Отмечается, что все дети из лагеря уже вывезены, большинство отправлены по домам, 35 подростков из числа коренных малочисленных народов перевезены в лагерь "Созвездие", еще 14, из которых 12 - воспитанники детских домов Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Амурска - сейчас в Хабаровске в Центре туризма, краеведения и спорта. Родителям вернут деньги за остававшиеся дни смены.

В регионе прошли сильные ливни, вызванные тайфунами "Лекима" и "Кроса", только в Хабаровске за последние несколько дней выпало около 150 мм осадков, что является месячной нормой. В крае из-за разлива рек, подъема грунтовых вод, а также увеличения уровня воды в Амуре подтоплены дома, подворья, дачи и участки дорог в Хабаровске и 37 поселениях.