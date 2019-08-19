В Донбассе из-за неправильного обращения с оружием погиб украинский военный

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Один украинский военный погиб, еще трое ранены на подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба штаба силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе.

"18 августа около 18:00 в районе проведения операции объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести", - говорится в сообщении. Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, отметили в штабе.

Раненым была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Детали инцидента не приводятся.