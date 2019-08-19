Полиция задержала троих волгоградцев, поставлявших в Саратовскую область марихуану

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские пресекли канал поставки марихуаны из Волгоградской области на территорию Саратовского региона, задержано трое подозреваемых. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На автодороге "Иловля - Ольховка - Камышин" полицейские остановили иномарку, в которой у жителя Волгограда обнаружили брикеты с марихуаной. По версии оперативников, изъятый наркотик предназначался для сбыта в Саратовской области", - сказано в сообщении областного главка МВД.

Оперативники установили и задержали еще двоих участников канала сбыта наркотиков - двух жителей Ольховского района, один из них выращивал коноплю, а второй занимался ее сбытом.

В отношении всех троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Двое задержанных арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения - подписка о невыезде.