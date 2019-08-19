В Минске милиция проверяет сообщения о минировании двух гостиниц

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Минске приступили к обследованию гостиниц после поступивших по электронной почте сообщений о якобы заложенных в них взрывных устройствах. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"В оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц "Беларусь" и "Гарни". В обоих случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах", - отметила представитель МВД.

По словам Чемодановой, в гостиницы незамедлительно отбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, сотрудники других служб. "В настоящее время проводится обследование зданий на предмет наличия опасных веществ. Возможна эвакуация персонала и гостей", - проинформировала официальный представитель МВД Белоруссии.