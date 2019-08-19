СМИ: в соборе Нотр-Дам возобновились ремонтные работы

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы по укреплению пострадавшего по пожара собора Нотр-Дам возобновились в понедельник в Париже. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo , напомнив, что с 25 июля доступ на объект был для рабочих закрыт.

Согласно данным радиостанции, разрешение на возобновление работ дала трудовая инспекция, которая провела многочисленные проверки на объекте выполнения требований по обеспечению безопасности работников. Прежде всего речь идет об их защите от свинца, попавшего в окружающую среду в результате плавления во время пожара 400 тонн этого металла, из которого было сделано покрытие крыши. Теперь ужесточен контроль за тем, чтобы все работники использовали респираторы, были одеты в одноразовые защитные комбинезоны, носили бахилы, принимали по завершению дня дезактивирующий душ. Также более строгой стала проверка документов, дающих доступ на объект.

Теперь на соборе продолжатся работы по укреплению его стен и арк-бутанов, установке прочной временной крыши над храмом, а также временного потолка, предназначенного для защиты людей от падения камней. Будут также демонтированы многотонные металлические строительные леса, которые были установлены на центральной части собора до пожара - они сильно пострадали от огня и грозят обрушиться.

Только после завершения этой фазы в первой половине 2020 года должны начаться восстановительные работы. Предстоит реконструкция всей крыши, шпиля собора и 15% каменного внутреннего свода. В настоящее время специалисты еще не определили, как именно должны проводиться эти работы, какие сорта камня должны использоваться, следует ли в точности восстановить прежний шпиль, или же возможны какие-то модификации. Также еще не завершился архитектурный конкурс проектов по восстановлению, не выбраны фирмы, которые будут проводить работы по реконструкции.

Срочная необходимость

На прошлой неделе Министерство культуры Франции подчеркнуло "крайнюю важность" как можно быстрее возобновить работы в соборе, подчеркнув, что ему может грозить обрушение. В частности министерство обратило внимание на продолжающиеся падения камней со свода Нотр-Дама. С 13 августа в кварталах вокруг собора ведутся работы по дезактивации асфальта - удаления с него с помощью специального абсорбирующего состава частиц свинца. Зараженный свинцом асфальт уже был снят и вывезен из внутренних дворов трех школ, расположенных недалеко от собора. В дальнейшем обширные меры по дезактивации будут приняты на самой соборной площади, на которой в настоящее время в изолирующих от окружающей среды палатках специалисты ведут работы по изучению пострадавших от пожара и обрушившихся элементов здания - деревянных балок и камней.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.