В Нижегородской области более 300 человек ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

ТАСС, 19 августа. Пятилетняя девочка заблудилась в лесу возле села Степановка Нижегородской области, которое расположено недалеко от города Сарова. В ее поисках участвуют более 300 человек - сотрудники полиции, Росгвардии, волонтеры и местные жители, сообщил ТАСС командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, девочка приехала в село Степановка вместе с родственниками. Днем в воскресенье она ушла из дома. Как указано в ориентировке на поиск, размещенной на сайте администрации района, ребенок ушел в лес и не вернулся. Вечером 18 августа был организован поиск ребенка.

"Поиски девочки продолжаются, в них задействовано более 300 человек - сотрудники полиции, Росгвардии, местные жители, добровольцы. Ищем в лесу, прочесываем поля, перелески. Лес не очень большой, но заросли высокие, есть болота", - рассказал Шухрин.

По его словам, ночью в районе поисков был ливень с грозой. "Сейчас вышло солнце, около 22 градусов тепла", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что в районе поисков были обнаружены следы, но их могли оставить утром грибники, отправившиеся в лес.