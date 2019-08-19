В Мексике около 1 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе минерального масла

ТАСС, 19 августа. Сильный пожар вспыхнул на складе минерального масла в мексиканском городе Сан-Николас (северо-восточный штат Нуэво-Леон), в результате чего около 1 тыс. жителей близлежащих районов эвакуированы. Об этом в воскресенье сообщила газета Milenio со ссылкой на представителей местных властей.

"Уже около тысячи человек эвакуированы. Это делается для того, чтобы убедиться, что их жизни вне опасности", - заявил глава городского департамента гражданской обороны Мигель Анхель Пералес. По его словам, в борьбе с огнем задействовано 18 пожарных машин, но потушить пожар до сих пор не удалось.

К настоящему времени о пострадавших в результате пожара не сообщается. Власти пока не выдвигали версии о причинах возгорания.