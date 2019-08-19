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Украинская полиция задержала еще трех человек по делу о пожаре в отеле в Одессе

Ранее задержали владельца отеля "Токио Стар"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали еще трех фигурантов дела о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек и еще 10 пострадали. Об этом сообщило в понедельник местное издание "Думская" со ссылкой на правоохранителей.

"Масштабную операцию начали правоохранители после пожара в "Токио Стар": обыски провели на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Звезда". Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека", - говорится в сообщении.

Владельца одесского отеля задержали 18 августа, ему будет предъявлено обвинение "по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшего гибель девяти человек", а также ходатайство об избрании меры пресечения.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа. Спасатели сообщили о девяти погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция возбудила два уголовных дела по статьям "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность". Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование дела под личный контроль. По словам главы государства, за произошедшее будет отвечать, в том числе собственник отеля.

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