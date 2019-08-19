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В Петербурге ребенок случайно выстрелил себе в руку из травматического пистолета

Полиция проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок в Санкт-Петербурге нашел у матери в сумке травматический пистолет и прострелил себе руку, ребенок госпитализирован, сообщили журналистам в понедельник в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Мальчик нашел у мамы в сумке травматический пистолет и случайно выстрелил себе в руку", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, инцидент произошел в Выборгском районе города. Состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.

По факту случившегося начата проверка, оружие у матери изъято. "В отношении гражданки 1972 года рождения составлены административные протоколы", - отмечается в сообщении.

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