В Петербурге ребенок случайно выстрелил себе в руку из травматического пистолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок в Санкт-Петербурге нашел у матери в сумке травматический пистолет и прострелил себе руку, ребенок госпитализирован, сообщили журналистам в понедельник в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Мальчик нашел у мамы в сумке травматический пистолет и случайно выстрелил себе в руку", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, инцидент произошел в Выборгском районе города. Состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.

По факту случившегося начата проверка, оружие у матери изъято. "В отношении гражданки 1972 года рождения составлены административные протоколы", - отмечается в сообщении.