В Норильске медведь украл еду у туристов

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Норильска (Красноярский край) предупредило граждан, что в тундре возле района Талнах видели медведя, сообщается на сайте мэрии.

"Управление ГО и ЧС города Норильска предупреждает граждан: в тундровой зоне района Талнах наблюдалось появление медведя. Будьте внимательны при выходе в тундру", - говорится в сообщении.

Ранее в группе "Норильск Новости" "ВКонтакте" появилось, видео, снятое туристами возле Талнаха. На нем видно, как на самодельный деревянный столик с продуктами забрался бурый медведь.

По данным Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, численность популяции медведей в лесах Красноярского края серьезно выросла за последние десять лет - с девяти тыс. до 27 тыс. особей. При этом охота на медведя не вызывает особого интереса среди охотников. Согласно информации краевого охотнадзора, за июль-август было около 115 обращений граждан о появлении медведей вблизи населенных пунктов, годом ранее таких обращений было 250.

В июне этого года по окраинам Норильска несколько дней бродила белая медведица. Животное было истощено, за ней прибыли специалисты из красноярского парка флоры и фауна "Роев ручей", сумевшие усыпить хищника и доставить его самолетом зоопарк. Сейчас животное находится на реабилитации в Красноярске.