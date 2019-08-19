Число пострадавших при столкновении автобуса и такси в Саратове увеличилось до девяти

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля такси увеличилось до девяти человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Саратовской области.

Первоначально за медицинской помощью обратились восемь человек, при этом одного госпитализировали.

"По предварительной информации, в результате ДТП - девять пострадавших, пятеро из них отказались от госпитализации, четырех повезли в больницу", - сказала собеседница агентства.

В новость были внесены изменения (12:02 мск) - меняется число пострадавших.