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Число пострадавших при столкновении автобуса и такси в Саратове увеличилось до девяти

В больницу доставлены четыре человека
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© Пресс-служба ГИБДД по Саратовской области

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля такси увеличилось до девяти человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Саратовской области.

Первоначально за медицинской помощью обратились восемь человек, при этом одного госпитализировали.

"По предварительной информации, в результате ДТП - девять пострадавших, пятеро из них отказались от госпитализации, четырех повезли в больницу", - сказала собеседница агентства.

В новость были внесены изменения (12:02 мск) - меняется число пострадавших.

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