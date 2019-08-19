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На заводе "Альтаир" в Москве произошел пожар

Из здания эвакуировали 10 человек

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на предприятии "Альтаир" на юго-востоке в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Произошло возгорание в строящемся производственном здании предприятия, в подвале, где находится склад резины, на площади 10 кв. м. 10 сотрудников предприятия вышли из здания самостоятельно до прибытия сил. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

По данным источника в экстренных службах, пожар произошел на Авиамоторной улице. В горящей постройке находились девять газовых баллонов.

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