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СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Як-55 в Самарской области

Инцидент произошел 18 августа

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета возбуждено в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.   

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что рассматриваются две версии инцидента. 

"Основные версии произошедшего - ошибка пилотирования или технические неисправности самолета", - сказали в ведомстве. 

Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис" в селе Подстепки.

По данным администрации аэродрома, возле которого произошел инцидент, Як-55 пилотировал Сергей Химич, который много лет занимался авиаспортом.

Самолет Як-55 в воскресенье загорелся в воздухе и совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Подстепки неподалеку от Тольятти в Самарской области. На борту находился только пилот, он погиб.

В новость были внесены изменения (12:07 мск) - добавлена информация о версиях ЧП. 

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