В Белоруссии начался суд над школьником, который убил учительницу и ученика

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Минский областной суд на закрытом судебном заседании в понедельник начал рассмотрение уголовного дела по обвинению школьника в убийстве учительницы и учащегося средней школы в Столбцах (Минская область). Об этом сообщила ТАСС помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

"Минский областной суд рассматривает данное уголовное дело в закрытом заседании в здании суда Столбцовского района", - отметила представитель областного суда.

Как пояснили в Верховном суде республики, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом по делам о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а также в интересах обеспечения безопасности охраняемой законом тайны допускается разбирательство уголовного дела в закрытом судебном заседании. "Поскольку в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья, которые составляют в соответствии со ст. 46 закона "О здравоохранении" врачебную тайну, данное уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном заседании", - отметили в суде.

Подсудимый обвиняется в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также особо злостном хулиганстве. Свою вину подросток признал частично.

В феврале ученик 10 класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, они погибли на месте происшествия. В ходе следствия было установлено, что, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства обвиняемый нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину. Как установило следствие, после совершения убийств и причинения ножевых ранений двум одноклассникам обвиняемый угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. Затем он спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапав ей шею. Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.