Мать подозреваемого в убийстве семьи под Ульяновском не лишали родительских прав

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Мать покончившего с собой юноши, которого подозревают в убийстве семьи в Ульяновской области, никогда не лишали родительских прав.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Ранее издание "Московский комсомолец", ссылаясь на личный дневник женщины, сообщало, что мать подростка хотели лишить родительских прав.

"Решение о лишении родительских прав в отношении матери подростка никогда не принималось. В целом семья характеризуется как благополучная", - сказала собеседница агентства.