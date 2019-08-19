{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мать подозреваемого в убийстве семьи под Ульяновском не лишали родительских прав

В министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия региона добавили, что семья характеризовалась положительно

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Мать покончившего с собой юноши, которого подозревают в убийстве семьи в Ульяновской области, никогда не лишали родительских прав.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Ранее издание "Московский комсомолец", ссылаясь на личный дневник женщины, сообщало, что мать подростка хотели лишить родительских прав.

"Решение о лишении родительских прав в отношении матери подростка никогда не принималось. В целом семья характеризуется как благополучная", - сказала собеседница агентства.

 

Теги
РоссияУльяновская область
Число пострадавших при столкновении автобуса и такси в Саратове увеличилось до девяти
В больницу доставлены четыре человека
Читать полностью