СК возбудил уголовное дело после госпитализации пятерых детей из лагеря в Иннополисе

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после госпитализации из детского лагеря в городе Иннополис пятерых детей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по республике.

"18 августа из детского лагеря в Иннополисе в республиканскую клиническую больницу госпитализированы пятеро молодых людей 2002-2003 годов рождения. Четверым поставлен диагноз острая кишечная инфекция, пятому - хронический холецистит. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, чтобы установить причины произошедшего, специалисты взяли пробы еды в кафе и столовой, где питались дети.

Известно, что пострадавшие 17 августа выезжали на экскурсию в Казань, где питались в одном из кафе.

Позже в пресс-службе Университета Иннополис уточнили, что дети обучались в летней проектной школе вуза. Изначально после отбоя 17 августа к вожатым с жалобами на расстройство желудка обратился 31 ребенок, госпитализация потребовалась пятерым из них.