В Нижегородской области возбудили уголовное дело после исчезновения пятилетней девочки

ТАСС, 19 августа. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением пятилетней девочки в Нижегородской области. Как сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области, ребенок мог уйти в лес, который находится в непосредственной близости от дома, в котором она находилась.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения 5-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 18 августа девочка ушла из дома в деревне Степановка Нижегородской области. Поиски ребенка ведут сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Всего в поисках пропавшего ребенка принимает участие около 500 человек.