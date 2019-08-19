СК обвинил экс-главу Клинского района Подмосковья в мошенничестве на 43 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя - о мошенничестве и растрате на 43 млн рублей. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по делу обвиняются еще шесть соучастников экс-чиновника.

"По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки. Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей. В зависимости от роли и степени участия каждого он и еще шесть человек обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации имущества, добытого преступном путем (ст. 174.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По ее словам, дополнительные эпизоды преступлений бывшего чиновника установлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области. Трое обвиняемых уже арестованы, по местам их жительства проведены обыски. Местонахождение двух фигурантов устанавливается, еще один находится в международном розыске.

Предыдущие дела Постриганя

Ранее в отношении Постриганя было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ст. 292 УК РФ). Ранее Генпрокуратура РФ сообщала, что Постригань вовлек в преступную организацию своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы для перевода государственного имущества в личную собственность. В 2002-2018 годах Постригань оформил в свою собственность активы общей стоимостью 64 млн рублей. При этом его официальный доход за такой же период составил 25,7 млн рублей (с учетом деноминации). Родственники и близкие лица бывшего чиновника и другие физические и юридические лица также стали собственниками высоколиквидных объектов недвижимости.

По данным Генпрокуратуры, в 2002-2017 годах Постригань и его близкие незаконно обратили в свою собственность свыше двух тысяч объектов недвижимости Клинского района Московской области. Из муниципальной собственности были выведены здания кинотеатра "Мир", общественной бани, поликлиники, торгового центра, помещения котельных района, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда. В результате Постриганю и его доверенным лицам удалось получить имущество общей стоимостью свыше 9 млрд рублей.

В июне Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства имущества Постриганя на более 9 млрд рублей. Основанием для иска стал факт использования Постриганем полномочий главы района в активной помощи предпринимательской деятельности его сына. Также в ходе проверки подконтрольные экс-чиновнику лица подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов.