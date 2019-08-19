Число госпитализированных с отравлением в Ульяновской области возросло до 11

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Количество пациентов, госпитализированных в Ульяновской области с отравлением, предположительно, растительным маслом, увеличилось до 11 человек. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения.

Региональный Минздрав 16 августа сообщил, что семь человек, в том числе два ребенка, были госпитализированы с признаками отравления в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и детскую клиническую больницу. Один из них позже умер. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях.

"В учреждения здравоохранения региона 18 августа поступило еще трое взрослых и двое детей. <…> Всего в регионе на данный момент получают лечение семь взрослых и четверо детей после употребления подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, двое жителей Тереньгульского района, которые употребляли в пищу подсолнечное масло, доставлены в областной клинический центр с кровотечениями. Еще одна женщина отправлена в это же учреждение без кровотечений.

Панченко рассказал, что состояние вновь поступивших пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Двое детей, которые употребляли подсолнечное масло в пищу после термической обработки, проходят лечение в областной детской клинической больнице, у них отсутствуют симптомы, сказал он.

Ранее министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла 3 августа, пока нельзя утверждать, что эти события связаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".