Полиция возбудила уголовное дело в связи с избиением ребенка охранником в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 августа. /ТАСС/. Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело после проверки случая с 11-летним ребенком, который сообщил, что его избил охранник в одном из магазинов города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

"Дознавателями отдела полиции №1 ОМВД РФ по городу Петрозаводску возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1995 года рождения, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ ("Превышение полномочий работником частной охранной организации")", - рассказал собеседник агентства.

По информации полиции, несовершеннолетнему 7 августа были причинены телесные повреждения. По итогам экспертизы медики не стали квалифицировать их как травмы, нанесшие вред здоровью. Тем не менее правоохранители усматривают в действиях охранника признаки состава преступления.

По информации местных изданий, в которые обратилась мама пострадавшего ребенка, ее сын украл колбасу, это заметил охранник магазина и избил мальчика. По словам женщины, в отделении полиции у ее сына "начали проявляться следы душения на шее и следы побоев на висках и щеках, посинели уши, ребенок начал рассказывать, как его били".