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Россиянка погибла после ДТП с паломниками в Дубае

Еще две жительницы Дагестана госпитализированы

ТАСС, 19 августа. Одна жительница Дагестана погибла, еще две госпитализированы после аварии с автобусом, в котором находились паломники, возвращавшиеся с хаджа, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" Булат Курбанов.

"Одна женщина погибла, две пострадавших госпитализированы. Есть отказавшаяся от госпитализации с повреждением руки. Авария произошла по пути в Дубай, паломники [ехали] в автобусе, двигались в сторону аэропорта, чтобы вылететь на родину", - сказал он, уточнив, что все пострадавшие - жительницы республики Дагестан.

По словам Курбанова, авария произошла во время остановки автобуса. "На одной из остановок <…> в стоящий автобус с паломниками врезалась фура", - уточнил собеседник агентства.

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