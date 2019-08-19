СК смягчил статью обвинения еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК завершили следствие в отношении обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве Даниила Беглеца, ему смягчили статью после предъявления обвинения в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Ильнур Шарапов.

"Официально следствие по Беглецу было завершено вчера. При этом при предъявлении обвинения в окончательной редакции ему смягчили статью. Теперь его обвиняют не в тяжком преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), а в преступлении средней тяжести - по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). По версии следствия, он схватил за руку сотрудника, препятствуя задержанию, и причинил ему боль. Материалы дела составляют один том", - сказал адвокат.

Беглец участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. После акции он скрылся и был объявлен в розыск, но позже был задержан.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину.

В минувшую субботу было завершено следствие и в отношении Кирилла Жукова. Ему также изменили квалификацию обвинения на ч. 1. ст. 318 УК РФ.