Новые задержания по коррупционным делам прошли в мэрии Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Двоих служащих департамента муниципального контроля администрации Ялты задержали полицейские в рамках расследования ранее возбужденных уголовных дел о коррупции. Об этом сообщается на сайте МВД по Крыму.

Как сообщалось, по этим же уголовным делам 13 августа полицейские задержали при передаче взятки начальника одного из отделов управления земельного и градостроительного контроля администрации Ялты, а также еще двоих подозреваемых в посредничестве при передаче взятки в 220 тыс. рублей уже задержанным служащим из департамента муниципального контроля. Следственный комитет ранее возбудил уголовные дела по статьям "Получение взятки в крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

"В Ялте сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в результате серии оперативных комбинаций разоблачили нескольких должностных лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях. В рамках ранее возбужденного уголовного дела собрана доказательственная база и задержаны двое служащих департамента муниципального контроля", - говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали факт вымогательства 220 тыс. рублей у торговца из ялтинского поселка Форос. Взятку, по версии правоохранителей, сотрудники администрации требовали за выявленные нарушения земельного законодательства, правил благоустройства и торговли.