Сообщения о минировании в Белоруссии отелей, аэропорта и вокзалов оказались ложными

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии устанавливают личность злоумышленника, являющегося автором ложных сообщений о минировании четырех минских гостиниц, аэропорта Минск и железнодорожных вокзалов. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"Завершено обследование зданий 4 гостиниц, расположенных в Минске, а также Национального аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов. После обследования зданий информация не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника", - отметила официальный представитель МВД.

В понедельник на электронные адреса четырех гостиниц в Минске, а также аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов поступили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. На некоторых объектах была проведена эвакуация людей.

По данным белорусской милиции, в текущем году в Белоруссии зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Чаще всего они поступают посредством телефонных звонков или на электронные ящики тех объектов и организаций, которые "минируются". В МВД напомнили, что за подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до 7 лет лишения свободы.