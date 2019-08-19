Источник: заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Музыкант, заслуженный артист России Михаил Романов найден мертвым в Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Тело Романова обнаружено в воскресенье на улице Белышева во дворе дома", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, Романов выпал с балкона многоэтажного дома.

Михаил Романов родился в 1951 году в Ленинграде. По данным официального сайта Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, был доцентом кафедры духовых и музыкальных инструментов. Кроме того, по данным официального сайта Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, Романов был трубачом Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии.

Романов удостоен звания Заслуженного артиста России.